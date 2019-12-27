Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Казахстане

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с крушением самолёта в Алма-Ате, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ разделяют скорбь семей, потерявших родных в катастрофе.

— В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

В пятницу утром самолёт при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту и пробил бетонное ограждение. Сообщается, что при крушении погибло 12 человек, пострадало 49. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.