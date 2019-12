Молодожёны в Москве всё чаще выбирают хит The Beatles вместо марша Мендельсона

Популярными на церемониях бракосочетания также стали главные темы из "Игры престолов", "Розовой пантеры" и другие.

Московские молодожёны всё чаще выбирают необычные мелодии для своего торжества вместо классического свадебного марша Феликса Мендельсона. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного загса.

Популярными среди пар, вступающих в брак, стали хит группы The Beatles All You Need Is Love, главные темы из сериала "Игра престолов" и фильма "Розовая пантера", а также мелодия из цикла телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Заказать любую мелодию можно во дворцах бракосочетания, где есть живая музыка. Они расположены на ВДНХ, в музее-заповеднике "Коломенское" и на территории культурного комплекса "Кремль в Измайлово".

Популярными саундтреками к появлению молодожёнов в торжественном зале церемоний из зарубежных хитов стали песни Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечная любовь" Шарля Азнавура и хит ливерпульской четвёрки The Beatles All You Need Is Love. Из отечественных композиций пары часто выбирают "Лирику" из репертуара рок-группы "Сектор газа".

А главная тема из сериала "Игра престолов" чаще всего звучит, когда гости входят в зал.

Также часто для входа виновников торжества в зал выбирают Libertango композитора Астора Пьяццоллы, мелодию из телефильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Прощание славянки" Василия Агапкина.

— На поздравление гостей молодожёны выбирают главную тему из киноэпопеи "Звёздные войны" Джона Уильямса, главную тему из "Розовой пантеры" американского кинокомпозитора Генри Манчини и главную тему из игры Super Mario японского композитора Кодзи Кондо, — сообщили в пресс-службе.

Также на многих торжествах в момент поздравлений звучат танго из кинофильма "Запах женщины" и музыка из сериала "Дживс и Вустер" под авторством Энн Дадли.

Ранее Лайф рассказывал о британских молодожёнах, которые расстались после драки на собственной свадьбе.