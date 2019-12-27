Ремонт, повышение, переезд. Россияне рассказали о планах на 2020 год

Россияне в возрасте от 18 до 64 лет поделились своими планами на 2020 год. Результаты соответствующего исследования экспертов "Авито" публикует РИА "Новости".

36% россиян планируют сделать ремонт в следующем году, примерно такое же количество опрошенных рассчитывает на покупку нового автомобиля, а 13% хотят сменить квартиру или дом.

Также респонденты надеются на изменения в карьере в 2020 году. 28% рассчитывают на повышение, менее четверти россиян хотят устроиться на новую работу, а 23% опрошенных абсолютно всё устраивает.

Напомним, ранее россиянам рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья.