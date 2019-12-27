Упавший в Алма-Ате самолёт перед взлётом дважды зацепил хвостом ВПП

Потерпевший крушение в Алма-Ате самолёт Bek Air перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, после касания с полосой воздушное судно накренило вправо. Шасси в этот момент были убраны. К проведению расследования привлекли специалистов Международного авиационного комитета.

По словам заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, в качестве предварительных причин крушения самолёта рассматриваются ошибка пилотов и техническая неисправность.

Напомним, утром 27 декабря самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту и пробил бетонное ограждение. Сообщается, что при крушении погибло 12 человек, пострадало 49. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.