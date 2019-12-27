Трамп пошутил, что фильм "Один дома — 2" не будет прежним без сцены с ним

Американский лидер отреагировал на то, что канадский телеканал вырезал отрывок из кинокартины с его участием.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что канадский телеканал вырезал сцену с его участием из фильма "Один дома — 2. Затерянный в Нью-Йорке". Об этом он сообщил в своём твиттере.

— Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу), — написал Трамп в соцсети.

Президент США также прокомментировал суждения о том, что эпизод вырезали из-за сложных отношений между Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он отметил, что, вероятно, канадский политик не любит, когда лидер Америки "заставляет его платить за НАТО или торговлю".

Напомним, канадский телеканал вырезал отрезок из фильма "Один дома — 2. Затерянный в Нью-Йорке", где главный герой Кевин встречает Дональда Трампа в коридоре отеля "Плаза". Руководство объяснило это коммерческой необходимостью. Незадолго до инцидента американский лидер сказал, что сняться в кинокартине было для него честью.