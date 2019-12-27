Самый популярный iPhone рекордно подешевел

Самый популярный смартфон — iPhone XR — рекордно подешевел на российском рынке. Об этом сообщают аналитики Hi-tech.mail.

По данным портала, сейчас цена на смартфон с памятью на 64 гигабайта начинается от 41 850 рублей. Сразу после выпуска в 2018 году смартфон стоил около 65 тысяч рублей, после выхода iPhone 11 его цена упала до 50 тысяч рублей.

Напомним, iPhone XR стал самым популярным в мире смартфоном в третьем квартале 2019 года. Лайф разбирался в причинах его успеха.