Пассажирка упавшего в Алма-Ате самолёта рассказала Лайфу о моменте крушения

Перед крушением самолёта Fokker 100 сначала ничего странного не происходило, но в какой-то момент лайнер зашатало и он начал спускаться. Об этом Лайфу рассказала пассажирка Марал Ерман.

— Мы невысоко взлетели. Мне показалось, что мы просто приземлились неудачно. Потом смотрю, у нас часть самолёта обрушилась. Кто-то открыл аварийный выход... Мы вышли и увидели, что вторая часть самолёта под завалами. Стюарды, как обычно, успокаивали, а когда я опомнилась, мы уже были отрезаны от второй части самолёта, — вспомнила она.

Женщина добавила, что сначала к месту инцидента подъехали охранники, потом пожарные и лишь после них — медики. Она отметила, что после обследования в больнице её отпустили домой. Здание, в которое врезался самолёт, показалось ей обычным домом.

Начальник городского департамента Алма-Аты по ЧС Ерлан Алибеков в ходе брифинга уточнил, что лайнер врезался в строящийся дом. В момент инцидента в нём никого не было.

Напомним, утром 27 декабря самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Сообщается, что при крушении погибло 12 человек, пострадало 49. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.