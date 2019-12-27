Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом

При этом полуостров вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число избирателей высказались за воссоединение с РФ.

Украина взыскала первый штраф за полёт над российским Крымом, который в Киеве называют временно оккупированным. Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Незалежной почти 6 тысяч долларов. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВС Украины.

8 августа 2019 года самолёт Euro-Asia Air выполнил полёт над Крымом, в Киеве утверждают, что это "запрещённая зона". После этого Госавиаслужба Украины вынесла постановление о штрафе.

— Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен, — говорится в сообщении.

В Госавиаслужбе Незалежной утверждают, что суммы штрафов "за нарушение воздушного пространства" уже достигли 13 млрд гривен. В Киеве надеются, что случай с казахстанской авиакомпанией создаст прецедент.

Недовольство у Киева вызывает не только авиасообщение с полуостровом, но и железнодорожное. Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд, и на Украине поспешили возмутиться этим фактом.