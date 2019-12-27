Пассажир, проспавший рейс Bek Air: Все поздравляют со вторым днём рождения

Мужчина рассказал, что часто перемещается на самолётах по стране, но впервые пропустил свой вылет.

Житель Казахстана Асхат Утепов, который должен был лететь рейсом Bek Air из Алма-Аты в Нур-Султан, впервые проспал вылет.

Как сообщает издание Tengrinews.kz, мужчина часто передвигается по стране на самолётах, но сегодня он встал заранее, прошёл онлайн-регистрацию и вновь уснул.

— Проснулся в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днём рождения, а я не могу понять, в чём дело. Открываю новости и понимаю, что чудом спасся, — рассказал Утепов.

По его словам, он должен был сидеть на переднем месте, на котором шанс выжить был бы минимальным. Несмотря на произошедшую авиакатастрофу, мужчина намерен лететь в Нур-Султан на самолёте, там его ждут супруга и трое детей.

Напомним, утром 27 декабря самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. При крушении погибло 12 человек, пострадало 49.