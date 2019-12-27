Абстракционизм с элементами авангардизма. Панды Жуи и Диндин занялись рисованием

Учиться живописи бамбуковые мишки будут дважды в неделю в течение одного года. Впоследствии будет организована выставка, а затем одна часть картин будет продана на благотворительном аукционе, другая же отправится на родину в Китай.

Проживающие в Московском зоопарке панды Диндин и Жуи начали учиться рисованию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам представителей зоосада, большие медведи отнеслись к новой затее с любопытством и энтузиазмом. Они с радостью принимают участие в развивающем занятии и создают картины на холстах с использованием кистей и красок.

В ходе таких необычных уроков они учатся не только концентрироваться, но и больше доверять зоокиперам. Также рисование развивает их творческие и умственные способности.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, если с бамбуковыми медведями не заниматься, они начнут скучать и лениться. Поэтому зоологи столичного зоосада регулярно проводят уроки с Жуи и Диндин. Если ранее они получали игрушки вроде пластиковых бочек, резиновых колец, автомобильных шин, коробок и ледяных фигур, то теперь в развивающую программу специалисты включили творчество.

— Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма, — уточнила Акулова.

При этом рисовать бамбуковые мишки научились не сразу. Сначала их учили держать кисть передними лапами — как правой, так и левой, а затем поощряли лакомствами. В скором времени Жуи и Диндин поняли, что от них требуется. Теперь, когда они заходят в комнату для занятий рисованием, то самостоятельно протягивают лапу, чтобы взять кисть, и после команды "Рисуй!" наносят на холст ломаные линии.

Зоологи предполагают, что, когда необходимость в озвучивании команды пропадёт, панды будут создавать красочные шедевры самостоятельно.

Ранее панда Диндин показала посетителям, как, по её мнению, правильно использовать автомобильные шины. А вот другой воспитанник зоопарка — панда Жуи — не смог совладать с резиной. Его неудачные попытки также попали в объективы камер. Оба бамбуковых медведя сейчас номинированы на международную премию Giant Panda Global Awards.