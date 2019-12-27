Опубликована аудиозапись переговоров с пилотами упавшего в Алма-Ате самолёта

Появилась аудиозапись переговоров диспетчера с пилотами упавшего в Алма-Ате самолёта Fokker 100. Запись вместе с расшифровкой опубликовал Пятый канал.

Через какое-то время после выдачи разрешения на взлёт диспетчер сообщил, что не знает, где находится лайнер.

Астаналайн 671, мы не знаем, где находится Fokker 100. <...> Астаналайн 671, объявлена тревога. Полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет Диспетчер

Напомним, утром 27 декабря самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Сообщается, что при крушении погибло 12 человек, пострадало 49. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.