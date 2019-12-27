На Кубани задержали лжемедиков, лечивших варикоз подушками и матрасами

В псевдомедицинских центрах людей убеждали покупать комплекты, которые якобы лечат заболевания вен.

На Кубани задержали троих подозреваемых в мошенничестве по делу псевдомедицинских центров, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— По версии следствия, в результате противоправных действий троих задержанных более 200 потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму порядка 18 миллионов рублей. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила Волк.

Год назад сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность центров в Краснодаре и Сочи, где людей обманным путём убеждали тратить огромные деньги на повязки, подушки и матрасы, которые якобы лечат варикоз. Общий причинённый ущерб превысил 50 миллионов рублей, а через руки лжемедиков прошло более 2000 граждан.

В псевдомедицинских учреждениях людям проводили бесплатную диагностику сосудов на аппарате, который для этого не был предназначен, и предлагали консультацию врача-флеболога. Сотрудники таких центров, как правило, не имели медицинского образования.

Потерпевшие, убеждённые в необходимости лечения, опасаясь за свою жизнь и здоровье, покупали рекомендованные комплекты изделий с наполнителем из микросфер. Для этого они оформляли кредитные договоры.

Ряд сердечно-сосудистых хирургов заявили, что лечение варикозного расширения вен таким способом невозможно.

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