Стоматолог назвал пять главных ошибок при чистке зубов

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Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд назвала самые главные ошибки, которые при чистке зубов допускают люди. Советы приводит Daily Mail.

1. Не споласкивать рот водой

<p>Фото © Pixabay</p>

По словам медика, ополаскивание рта водой после чистки — одно из самых распространённых заблуждений. Если отказаться от этого привычного действия, зубная паста дольше будет защищать и укреплять зубы.

2. Не чистить зубы сразу после еды

<p>Фото © Pixabay</p>

Еда и напитки, которые содержат кислоты, могут смягчить зубы, а использование пасты сразу после этого приведёт к их серьёзному повреждению.

3. Не чистить зубы долго

<p>Фото © Pixabay</p>

Врач посоветовала использовать таймер, чтобы убедиться, что процедура занимает не более двух минут.

4. Не чистить зубы слишком усердно

<p>Фото © Pixabay</p>

Если водить щёткой сильнее, отмечает врач, зубы будут чище, но это может повредить дёсны. По словам специалиста, лучше использовать мягкую щётку и чистить зубы лёгкими круговыми движениями.

5. Своевременно менять зубную щётку

<p>Фото © Pixabay</p>

Милфорд напомнила, что менять зубную щётку нужно сразу после того, как щетинки начали пушиться.

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