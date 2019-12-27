Стоматолог назвал пять главных ошибок при чистке зубов

Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд назвала самые главные ошибки, которые при чистке зубов допускают люди. Советы приводит Daily Mail.

1. Не споласкивать рот водой

По словам медика, ополаскивание рта водой после чистки — одно из самых распространённых заблуждений. Если отказаться от этого привычного действия, зубная паста дольше будет защищать и укреплять зубы.

2. Не чистить зубы сразу после еды

Еда и напитки, которые содержат кислоты, могут смягчить зубы, а использование пасты сразу после этого приведёт к их серьёзному повреждению.

3. Не чистить зубы долго

Врач посоветовала использовать таймер, чтобы убедиться, что процедура занимает не более двух минут.

4. Не чистить зубы слишком усердно

Если водить щёткой сильнее, отмечает врач, зубы будут чище, но это может повредить дёсны. По словам специалиста, лучше использовать мягкую щётку и чистить зубы лёгкими круговыми движениями.

5. Своевременно менять зубную щётку

Милфорд напомнила, что менять зубную щётку нужно сразу после того, как щетинки начали пушиться.