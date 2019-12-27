Россиян с младенцем не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов

Сумма в размере чуть более чем 40 тысяч рублей была погашена неосмотрительной россиянкой прямо в аэропорту, однако на лайнер её так и не пропустили.

В московском аэропорту Шереметьево пограничники не пропустили на самолёт до Мальдивских островов молодую семью с ребёнком из Тюмени. Такое решение было принято в связи с их долгами по транспортному налогу. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на службу судебных приставов.

Согласно информации издания, сотрудники пограничной службы сообщили тюменке, что она не может вылететь за пределы страны в связи с неоплаченным долгом в размере более 40 тысяч рублей. Оказалось, россиянка не заплатила транспортный налог за свой автомобиль Toyota Land Cruiser.

При этом женщина пыталась исправить ситуацию прямо в аэропорту и уплатила налог в Шереметьево, однако пропустить на самолёт пограничники её так и не смогли — процедура снятия запрета на выезд занимает не менее суток.

В связи с этим вся семья вместо встречи Нового года на Мальдивах будет отмечать праздник в родной Тюмени.

Отметим, что, по данным издания, за последние четыре дня в подобную ситуацию попали уже восемь россиян.

Ранее эксперты назвали самый загруженный день для аэропортов перед Новым годом.