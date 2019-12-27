РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями против российского спорта

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил в Международное антидопинговое агентство (WADA) не только решение о несогласии с вердиктом исполкома агентства, но и письмо, в котором выразил свою позицию.

— Письмо отправлено в ранее оговорённые сроки, 27 декабря, — отметил он. — В пакет документов входит уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике.

Напомним, исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, Россия может лишиться права выступать на Олимпиадах и ЧМ в течение четырёх лет. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна. В России неоднократно заявляли о неприемлемости такого решения WADA и о его противоречии Олимпийской хартии.