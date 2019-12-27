Адвокат рассказал Лайфу, что сёстрам Хачатурян снимут электронные браслеты

Девушкам разрешат покидать дом в тёмное время суток, поэтому необходимость в электронном браслете отпадает. Все остальные запреты останутся в силе.

Марии Хачатурян и её сёстрам в ближайшее время снимут браслеты, фиксирующие местонахождение находящихся под домашним арестом. Об этом Лайфу рассказал адвокат девушки Ярослав Пакулин.

— Да, я подтверждаю, действительно, сегодня ей снимают браслет. Я думаю, что это касается и всех сестёр. Только вопрос в отдалённости. Кому-то раньше снимут, кому-то позже. Но я думаю, что сегодня должны снять, рабочий день, — заявил он.

По его словам, девушкам разрешат покидать дом в тёмное время суток, поэтому "необходимость в электронном браслете отпадает". Все остальные запреты останутся в силе.

— Мера пресечения сохраняется, истекает только срок запрета, который продлевался судом. Вот этот самый комендантский час. Все остальные запреты сохраняются. Это пользование интернетом, телефоном, общение с прессой и друг с другом, со свидетелями и потерпевшими, — объяснил Пакулин, добавив, что все эти запреты должны отменить в отдельном порядке.

Адвокат признался, что надеется на то, что до 31 декабря прокуратура озвучит своё мнение по уголовному делу сестёр. Он полагает, что сейчас генеральный прокурор изучает позиции следствия и своего заместителя. Если он решит, что согласен со следствием, дело будет направлено в суд. Если нет — его "отправят на доследование для устранения недостатков".

Ранее Лайф сообщал, что Генеральная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестёр Хачатурян.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. 3 декабря СКР завершил расследование дела, оно было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.