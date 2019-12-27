В Москве обутые в лыжи школьники рассекали по зелёному полю — видео

Директор образовательного учреждения, на территории которого произошёл инцидент, прокомментировала Лайфу ситуацию.

Сегодня в Сети появилось видео, где дети ходят в лыжах по футбольному полю без снега. Инцидент произошёл на территории школы № 1747 в московском районе Митино.

Директор образовательного учреждения Марина Сотникова дала комментарий Лайфу. Она заявила, что на кадрах запечатлены учащиеся другой школы, так как в данном корпусе учатся старшие классы, а героями видео стали дети младшего возраста.

— Уроки физкультуры в нашей школе в соответствии с предписанием Роспотребнадзора проходят в классах, дети играют в шахматы, шашки, учат домашний комплекс упражнений и теоретическую часть, — подчеркнула Сотникова.

Территория стадиона, на котором ученики занимались физкультурой, открыта для общего доступа с 16:00, отметила директор.

За порчу государственного имущества, а именно травяного покрова, руководство школы подаст заявление в полицию.

Ранее Лайф рассказывал об учениях полиции на территории одной из школ Татарстана.