Избивший DJ Smash экс-депутат вышел на свободу и выложил первое селфи

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнёв, избивший Dj Smash в ночном клубе, вышел на свободу из колонии-поселения в Пермском крае, где отбывал наказание. Об этом пишет Ura.ru.

Телепнёв выложил в Instagram первое селфи после освобождения, однако фото никак не подписал.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич избили DJ Smash в пермском ночном клубе за то, что музыкант отказался сделать селфи. Он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Суд приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже Ванкевич был отпущен во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на её ограничение, а Телепнёв остался в колонии-поселении. В октябре экс-депутат попросил об условно-досрочном освобождении.