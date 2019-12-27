В Госдуме дали мэру Херсона историческую справку об исконно русских "болотах"

В нижней палате российского парламента напомнили, что Причерноморье вошло в состав Российской империи после русско-турецких войн, а "украинско-турецкие войны истории не известны".

Председатель Комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов дал историческую справку об исконно русских землях в ответ на высказывание мэра Херсона.

В своём фейсбуке Никонов напомнил, что, как писал Нестор-летописец, в Киевской Руси жили русские люди, "об украх или украинцах ничего не знавшие". А правившие на тот момент Рюриковичи пришли в Киев из Великого Новгорода.

— Не надо делить единый великий народ, — подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что Причерноморье стало частью Российской империи в результате русско-турецких войн, а "украинско-турецкие войны истории не известны".

Кроме того, на месте нынешнего Херсона генерал Александр Румянцев построил первую русскую крепость, а Херсонский уезд заселялся малороссийскими крестьянами во времена Екатерины Великой.

— А что касается подмосковных болот... Вероятно, обитатель засушливых степей бредит. О влаге, — заключил Никонов.

Напомним, мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что исконно российские территории — это болота под Москвой.