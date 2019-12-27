В городе "самой грустной вечеринки планеты" нашли и самую весёлую — видео

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Жители и гости Красноярска, который недавно прославился в соцсетях "самой грустной вечеринкой планеты", смогут побывать в сказке, прокатившись на троллейбусе "Снежная королева" и трамвае "Каникулы в Простоквашино". Кадры из салона сказочного транспорта опубликовали в телеграм-канале "Стрелка".

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/krasnetip" target="_blank"><ins>Нетипичный Красноярск</ins></a></p>

В салоне пассажиров ждут тематическое оформление и мультики.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/krasnetip" target="_blank"><ins>Нетипичный Красноярск</ins></a></p>

Троллейбус и трамвай будут работать в новогодние праздники преимущественно во второй половине дня, каждый на седьмом маршруте. Бортовой номер троллейбуса — 2019, трамвая — 235, — цитирует пресс-службу мэрии города издание "Аргументы и факты".

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/krasnetip" target="_blank"><ins>Нетипичный Красноярск</ins></a></p>

Ранее в Сети появилось видео с "самой грустной вечеринки планеты", которая прошла в Красноярске. Выступающие на сцене в полном одиночестве свинка, слоник и собака быстро стали мемом. Отсутствие зрителей в мэрии Красноярска списали на сильные морозы и рабочие дни. Организаторы заверили, что аниматоров не оставят без гонорара, а депутат городского совета предложил поощрить аниматоров "за искреннюю любовь к профессии".

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