Учёные рассказали, чем опасен Новый год для психики

Во время праздников неконтролируемая покупательская потребность людей, страдающих ониоманией, сильно растёт.

Новогодние праздники — возможно, худшее время для психического здоровья людей, которые страдают навязчивой потребностью в шопинге, сообщает MedicalExpress.

Ониомания — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки — особенно обостряется в этот период. При этом Интернет, который открывает двери для онлайн-шопинга, способствует развитию этой зависимости.

В опросе приняли участие 122 пациента с диагнозом "ониомания" в возрасте от 20 до 68 лет. 75% из них составляли женщины. Все они уже обращались за лечением в связи с их проблемой зависимости от покупок. Участникам было предложено заполнить ряд диагностических опросников, в том числе тест на интернет-зависимость и проверку на патологическое желание покупать. Также был оценен уровень беспокойства и депрессии.

Выяснилось, что треть участников страдали навязчивым интернет-шопингом. Эти люди, как правило, были молоды и обладали повышенной тревожностью и депрессивностью. По словам специалистов, Интернет позволяет им незаметно покупать много вещей, особенно в период новогодних праздников.