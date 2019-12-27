МВД предлагает давать до 2 лет тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети

МВД РФ разработало законопроект, который ужесточит наказание за пропаганду наркотиков в Интернете. Документ предусматривает введение уголовной ответственности с наказанием от штрафа в 50 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы. Законопроект уже отправили на общественное обсуждение.

Сейчас за пропаганду употребления наркотиков предусмотрен административный штраф. Однако в МВД считают такое наказание недостаточным.

— В связи с изложенным законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду незаконного потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом под действие такой статьи УК РФ не будут подпадать случаи публикации в Сети информации о наркотиках, использующихся в медицинских целях.