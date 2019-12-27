Путин уверен, что человек не должен терять способности удивляться

Президент России Владимир Путин считает, что человек на протяжении всей жизни не должен терять способности удивляться. Об этом он рассказал в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой появился на телеканале "Россия 1".

— Когда человек перестаёт удивляться, ему пора на кладбище, — отметил президент.

Разговор российского лидера с корреспондентом телеканала состоялся во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, где команда, участником которой был Владимир Путин, одержала победу со счётом 8:5. В перерыве президент признался партнёрам по игре, что в последнее время мало спит.