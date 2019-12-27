Дочь известного художника прямо на уроке впала в кому из-за передозировки

Анализы выявили в крови и моче подростка психотропное вещество гамма-бутиролактон.

В Москве в больницу доставили ученицу 11-го класса, впавшую в кому прямо на уроке. По предварительным данным, речь идёт о дочери известного художника и скульптора Гоги Тандашвили. Об инциденте Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 17-летняя Л. уснула на уроке и её не смогли разбудить. На место вызвали бригаду скорой помощи, медики поставили диагноз "кома неясной этиологии" и доставили девочку в реанимацию Детской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского.

Анализы крови и мочи школьницы выявили вещество гамма-бутиролактон, которое является психотропным веществом. По предварительной версии, его девочке передал неизвестный 11 декабря прямо в школе. Именно этим веществом она и отравилась.

К настоящему моменту медики сумели откачать Л. Сейчас её уже забрали домой.