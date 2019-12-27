"Волонтёры Победы" поздравили с Новым годом ветеранов в Казани и Бийске — видео

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и общественного движения "Волонтёры Победы" поздравили с Новым годом ветеранов в Татарстане и Алтайском крае.

В Казани волонтёры провели праздничный концерт в Доме ветеранов и вручили героям новогодние сюрпризы и подарки.

А к 97-летнему жителю Бийска добровольцы зашли в гости. Несмотря на свой возраст, ветеран ведёт активный образ жизни, но в последнее время стал жаловаться на ухудшение слуха. Волонтёры подарили ему новый слуховой аппарат.

Напомним, в рамках проекта "Забота о ветеранах" активисты ОНФ и общественного движения "Волонтёры Победы" организовали всероссийскую акцию "С Новым годом, ветеран", которая продлится до 30 декабря.