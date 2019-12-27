Половина запланированных на 2019 год космических запусков в РФ были сорваны

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Фото © Instagram / Космический центр Хруничева

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что этому виной разные причины, "в том числе и недостатки в организации работы".

В этом году в России было выполнено чуть больше половины планируемых космических запусков, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы, — сообщил он.

Борисов также отметил, что сорвано запланированное на 2019 год обновление военной спутниковой группировки. В связи с этим по указанию российского президента создана спецкомиссия.

Из 45 запланированных пусков, о которых в начале года сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на совещании с президентом России Владимиром Путиным, было выполнено только 25. Информация об этом появилась сегодня на сайте госкорпорации.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия возобновит переговоры с США по строительству окололунной станции.

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