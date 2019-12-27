Шойгу объявил 31 декабря выходным в вооружённых силах

Вместо предпраздничного вторника рабочий день переносится на субботу, то есть на 28 декабря.

31 декабря будет выходным днём в Вооружённых силах России. Об этом заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве. Правда, отрабатывать всё-таки придётся. Так, рабочим днём в армии будет ближайшая суббота, 28 декабря.

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений.

— Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учётом того, что довольно напряжённое окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год, — добавил Шойгу.

Напомним, что дискуссия о необходимости сделать 31 декабря нерабочим в этом году разразилась с новой силой. В Госдуму даже внесли законопроект, согласно которому последний день года может стать официальным выходным. Позже министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно. Однако в ряде регионов губернаторы сделали этот день нерабочим.