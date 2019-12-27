Задержаны полицейские, которые отказались вызволять подростка из заложников

Из-за гибели мальчика мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Следователи задержали двух сотрудников УМВД России по Великому Новгороду, бездействие которых привело к смерти ребёнка 2002 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону.

— В настоящее время следователем принято решение о задержании подозреваемых, — говорится в сообщении.

Оба полицейских подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть".

Напомним, что 30 декабря 2018 года в полицию Великого Новгорода обратилась женщина, которая утверждала, что её сына похитили и насильно удерживают, требуя выкуп. В ответ на это полицейские не предприняли никаких действий, а, напротив, убедили женщину, что для подачи заявления и проведения оперативно-разыскных мероприятий оснований нет.

На следующий день тело подростка было найдено в одной из квартир города. Ребёнок погиб в результате множественных ударов битой и гантелей по голове. Похитителями и убийцами оказались двое местных жителей.

Ранее Лайф писал, что СУ СК РФ по Новгородской области завело уголовное дело на стражей порядка, из-за халатности которых и погиб ребёнок.