"Мисс Львов" преследуют националисты после возвращения из Москвы

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Фото © Facebook / Наталія Болюх

Обладательница титула "Мисс Львов — 2018" Наталья Болюх рассказала, что после возвращения из Москвы её преследуют украинские националисты.

По её словам, недоброжелатели "встретили" её в аэропорту практически сразу после возвращения.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006760184841" target="_blank"><strong><ins>Наталія Болюх</ins></strong></a></p>

Я прилетела в аэропорт. Выхожу — ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" — цитирует девушку УНИАН.

Она призналась, что не выступала ни с какими политическими заявлениями и не понимает, чем заслужила нападки националистов. Болюх также заявила, что не видит ничего плохого в общении с россиянами.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006760184841" target="_blank"><strong><ins>Наталія Болюх</ins></strong></a></p>

Ранее "мисс Львов — 2018" и "вице-мисс Украина Вселенная — 2018" рассказала, что ездила в Москву на день рождения своих друзей. После этого жители Незалежной принялись травить на девушку в соцсетях.

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