"Мисс Львов" преследуют националисты после возвращения из Москвы

Обладательница титула "Мисс Львов — 2018" Наталья Болюх рассказала, что после возвращения из Москвы её преследуют украинские националисты.

По её словам, недоброжелатели "встретили" её в аэропорту практически сразу после возвращения.

— Я прилетела в аэропорт. Выхожу — ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" — цитирует девушку УНИАН.

Она призналась, что не выступала ни с какими политическими заявлениями и не понимает, чем заслужила нападки националистов. Болюх также заявила, что не видит ничего плохого в общении с россиянами.

Ранее "мисс Львов — 2018" и "вице-мисс Украина Вселенная — 2018" рассказала, что ездила в Москву на день рождения своих друзей. После этого жители Незалежной принялись травить на девушку в соцсетях.