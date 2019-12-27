Британский посол описал Россию в трёх неожиданных словах

Дипломат, который застал самый напряжённый период в отношениях Москвы и Лондона за последние годы, решил оставить после себя приятное впечатление. Хотя бы напоследок.

Посол Великобритании сэр Лори Бристоу, который в январе 2020 года покидает свой пост после четырёхлетней службы, признался, что будет скучать по своим друзьям и коллегам из Москвы. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в аккаунте дипведомства в Facebook.

Кроме того, Бристоу умудрился охарактеризовать Россию всего тремя словами и все они оказались приятными.

— Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — тёплая, — заявил дипломат.

Кстати, имя преемника сэра Бристоу на этом посту уже известно. Новым послом станет Дебора Броннерт.