Британский посол описал Россию в трёх неожиданных словах

Посол Великобритании сэр Лори Бристоу, который в январе 2020 года покидает свой пост после четырёхлетней службы, признался, что будет скучать по своим друзьям и коллегам из Москвы. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в аккаунте дипведомства в Facebook.
Кроме того, Бристоу умудрился охарактеризовать Россию всего тремя словами и все они оказались приятными.
— Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — тёплая, — заявил дипломат.
Кстати, имя преемника сэра Бристоу на этом посту уже известно. Новым послом станет Дебора Броннерт.
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