Количество утечек данных россиян выросло на 40% в 2019 году

Специалисты обратили внимание, что большая часть подобных инцидентов происходит не случайно.

Количество утечек данных россиян увеличилось на 40% в 2019 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков InfoWatch.

По данным специалистов, за этот год около 170 миллионов записей персональных данных оказались в открытом доступе.

Уточняется, что чаще всего утечки происходят в сфере госсектора и здравоохранения. А самой безопасной оказалась банковская область: в ней подобные инциденты происходят значительно реже.

Также аналитики подчеркнули, что большинство утечек в России организовываются намеренно.