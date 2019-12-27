Количество утечек данных россиян выросло на 40% в 2019 году

Количество утечек данных россиян увеличилось на 40% в 2019 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков InfoWatch.
По данным специалистов, за этот год около 170 миллионов записей персональных данных оказались в открытом доступе.
Уточняется, что чаще всего утечки происходят в сфере госсектора и здравоохранения. А самой безопасной оказалась банковская область: в ней подобные инциденты происходят значительно реже.
Также аналитики подчеркнули, что большинство утечек в России организовываются намеренно.
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