Путин обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Сирии и Ливии, а также актуальные вопросы социально-экономического развития, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, в продолжение телефонных разговоров российского лидера с главами зарубежных государств, которые состоялись в последние дни, участники совещания обсудили ситуацию в Сирии, в частности проблему повышения террористической активности в Идлибе.
Также затрагивался вопрос о положении дел в Ливии.
— Участники высказались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране, — сообщил Песков.
Кроме того, ввиду предстоящих новогодних праздников, Владимир Путин отметил необходимость обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств в эти дни.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Россия наложила вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН и предложила свою.
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