В Красноярске продолжается серия грустных вечеринок. На этот раз со зрителями

На ежедневные зажигательные вечеринки на острове Татышев наконец-то начали приходить зрители.

Самые грустные новогодние вечеринки продолжают проходить в бывшем красноярском парке Универсиады. Каждый день по несколько часов там выступают ведущие и артисты, но на их концерты никто не приходит.

Однако сегодня зрители у них всё же были. После многочисленных сообщений в медиа на танцплощадку пришли всего два человека. Судя по ролику, который был опубликован в Сети, они танцевали под сибирские песни вроде "Полюби меня, чалдоночка, я парнишка холостой", а также русские народные.

В этот раз, несмотря на малую аудиторию, аниматоры постарались сделать выступление более весёлым и зажигательным. Но из-за рабочих будней и мороза — в городе столбик ртутного термометра опускается до минус 30 — зрителей не так много.

Напомним, видео "самой грустной вечеринки планеты" появилось в Сети несколько дней назад. Выступающие на сцене в полном одиночестве свинка, слоник и собака быстро стали мемом. Отсутствие зрителей в мэрии Красноярска списали на сильные морозы и рабочие дни. Организаторы заверили, что аниматоров не оставят без гонорара, а депутат городского совета предложил поощрить аниматоров "за искреннюю любовь к профессии".