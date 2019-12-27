Вооружённый мужчина ворвался в монастырь в Москве — видео

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По данным полиции, неизвестный вёл себя неадекватно, у него произошёл конфликт с охранником.

Вооружённый ножом мужчина проник в Высоко-Петровский монастырь в центре Москвы. Эту информацию Лайфу подтвердили в самом монастыре.

При этом никто не пострадал, неизвестного задержала охрана и передала полиции.

В ГУ МВД РФ по Москве информацию подтвердили.

Около 14:40 поступило сообщение о том, что в одном из московских храмов произошёл конфликт между охранником и мужчиной, который вёл себя неадекватно и пытался пройти на территорию объекта с предметом, похожим на нож. При попытке охранника отобрать нож у мужчины последний причинил себе ранение. Правонарушитель передан медикам, мотивы его действий устанавливаются, — говорится в сообщении.

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