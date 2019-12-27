В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы — видео

Такой новогодний сюрприз для маленьких пациентов устроили сотрудники авиационного центра, спасатели и пожарные.

В Москве десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился на крышу Морозовской детской больницы, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом.

В необычном мероприятии приняли участие 60 сотрудников авиационного центра, спасателей и пожарных. После того как волшебники спустились, они уже на земле пообщались с маленькими пациентами и вручили им подарки.

Как рассказал Лайфу Дед Мороз Михаил, он сам в детстве мечтал о таком сюрпризе.

— Себя и детей сделал счастливыми. Отлично реагировали все: дети, врачи, родители. Всех с Новым годом, главное — здоровья, — поделился впечатлениями спасатель.

Родители ребят также остались под впечатлением от новогоднего десанта.

— Супер! Это замечательная акция. Детям, которые болеют, нужно хорошее настроение, чтобы быстрее выздороветь. Дай бог, чтобы эта акция каждый год продолжалась, — сказал отец маленькой пациентки.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию высадки новогоднего десанта на крышу детской больницы.