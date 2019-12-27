В Москве десант Дедов Морозов высадился на крышу детской больницы — видео

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Такой новогодний сюрприз для маленьких пациентов устроили сотрудники авиационного центра, спасатели и пожарные.

В Москве десант Дедов Морозов и Снегурочек высадился на крышу Морозовской детской больницы, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом.

В необычном мероприятии приняли участие 60 сотрудников авиационного центра, спасателей и пожарных. После того как волшебники спустились, они уже на земле пообщались с маленькими пациентами и вручили им подарки.

Как рассказал Лайфу Дед Мороз Михаил, он сам в детстве мечтал о таком сюрпризе.

Себя и детей сделал счастливыми. Отлично реагировали все: дети, врачи, родители. Всех с Новым годом, главное — здоровья, — поделился впечатлениями спасатель.

Родители ребят также остались под впечатлением от новогоднего десанта.

Супер! Это замечательная акция. Детям, которые болеют, нужно хорошее настроение, чтобы быстрее выздороветь. Дай бог, чтобы эта акция каждый год продолжалась, — сказал отец маленькой пациентки.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию высадки новогоднего десанта на крышу детской больницы.

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