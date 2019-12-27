Школьница умерла в Подмосковье после сдачи нормативов ГТО по плаванию

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Следственный комитет начал проверку.

В подмосковном Воскресенске после сдачи нормативов ГТО по плаванию умерла школьница. По факту смерти девочки СУ Следственного комитета по региону начало проверку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на помощника главы ведомства Ольгу Врадий.

Как сообщает СК, 17-летней школьнице стало плохо во время заплыва на 50 метров для сдачи нормативов ГТО. Её вытащили из бассейна и вызвали скорую помощь. Из дворца спорта она была доставлена в больницу, однако впоследствии скончалась.

На данный момент опрашиваются свидетели произошедшего и организаторы спортивного мероприятия.

Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причин смерти. По предварительному заключению, девушка скончалась от острой сердечной недостаточности.

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