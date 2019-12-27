Экс-главу города на Урале приговорили к общественно полезным работам

Суд признал виновной мэра Кропачевского городского поселения Светлану Малькову, обвиняемую в служебном подлоге, и приговорил к девяти месяцам исправительных работ. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

По данным следствия, весной текущего года глава администрации Малькова внесла в документы неверные сведения об уже исполненных работах по отсыпке проезжей части дороги.

— В результате на счёт индивидуального предпринимателя из бюджета было перечислено 100 тыс. рублей. Экономист администрации по распоряжению начальницы подготовила подложную сметную документацию, а бизнесмен подписал муниципальный контракт и акт выполненных работ, — пояснили в ведомстве.

Пособникам Мальковой удалось избежать наказания, возместив ущерб бюджету и оформив явку с повинной.

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