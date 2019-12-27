Российский фигурист ответил на критику его "формы узника Освенцима"

По словам спортсмена, многие правильно поняли его выступление и писали комментарии, в которых благодарили за память.

Российский фигурист Антон Шулепов считает, что критика его соревновательного костюма, в дизайне которого присутствуют элементы формы заключённых немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), является странной. Об этом пишет ТАСС.

В этом сезоне Шулепов выступает в произвольной программе под музыку из исторической драмы Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Напомним, что лента снята на основе реальных событий и рассказывает историю немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который спас около 1200 польских евреев от гибели во время холокоста.

Международный союз конькобежцев (ISU) включил костюм Шулепова в лауреаты на звание лучшего по итогам сезона. Однако позднее, после шквала критики, обрушившейся на Шулепова, руководство поменяло его на костюм спортсмена из короткой программы и принесло свои извинения.

— ISU номинировал мой костюм, а потом посыпались гневные комментарии про нацизм. Но это костюм по фильму, кто фильм смотрел, тот знает, он (главный герой. — Прим. Лайфа) спасал людей. Он в начале фильма был в костюме дипломата, а после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности, — сказал он.

По словам Шулепова, его не расстроила критика, однако ему было "странно, что люди подумали что-то плохое", поскольку на костюме изображена звезда Давида, а на робе значится число 1200 — именно столько людей спас Оскар Шиндлер.

— Мы и в дальнейшем будем кататься в костюмах под образы, они должны попадать, но костюма нациста больше не будет. И я же не мог катать это, как Юля Липницкая, в красном пальто? — заключил фигурист.

Напомним, произвольная программа фигуристки Юлии Липницкой в прошлом году также была положена на музыку Джона Уильямса из кинофильма "Список Шиндлера". Девушка откатала программу в красном пальто.