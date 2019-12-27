"Боль была неописуемой". Мадонна из-за травмы перенесла очередной концерт

Вот уже несколько месяцев американская поп-королева мучается из-за проблем с коленом. Приступы не дают ей выполнять трюки и носить каблуки.

Мадонна отменила ещё один концерт в рамках гастрольного тура Madame X из-за сильной боли в колене, которая периодически преследует её почти полгода. Об этом она написала в своем Twitter. Выступление должно было пройти 21 декабря в Майами-Бич (штат Флорида), однако во время генерального прогона поп-дива поняла, что не выдерживает таких нагрузок.

I was in tears from the pain of my injuries, Which has been indescribable for the past few days

With every song I sang, I said a prayer that I would make it to the next and get thru the show.

My prayers were answered,

And I made it.

I consider myself...https://t.co/7KtBktU9VZ pic.twitter.com/SjhwKQYH8g — Madonna (@Madonna) 25 декабря 2019 г.

— Я плакала от боли из-за моих травм. Боль была неописуемой в последние несколько дней, — пожаловалась певица.

Она добавила, что последние два дня провела "с врачами, ультразвуком и рентгеном" и ей было рекомендовано прервать турне и немного отдохнуть, чтобы не причинить непоправимый урон своему организму.

Напомним, что впервые из-за травмы колена Мадонна отменила выступление в октябре. А уже спустя два месяца из-за состояния здоровья она была вынуждена отказаться от целых трёх концертов. При этом точный диагноз, который не даёт спокойно жить западной поп-королеве, до сих пор не известен.

Мадонна (настоящее имя — Луиза Вероника Чикконе) — признанная королева поп-музыки. А ещё — писательница, режиссёр, продюсер, модельер и настоящий символ сексуальной революции XX века. История её жизни — воплощение американской мечты. Она доказывает, что при потрясающем трудолюбии можно осуществить стремительный взлёт с низов до самой верхушки. Подробную биографию нашей легендарной современницы читайте на сайте uznayvse.ru