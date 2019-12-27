"Боль была неописуемой". Мадонна из-за травмы перенесла очередной концерт

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Фото © Instagram/Madonna

Вот уже несколько месяцев американская поп-королева мучается из-за проблем с коленом. Приступы не дают ей выполнять трюки и носить каблуки.

Мадонна отменила ещё один концерт в рамках гастрольного тура Madame X из-за сильной боли в колене, которая периодически преследует её почти полгода. Об этом она написала в своем Twitter. Выступление должно было пройти 21 декабря в Майами-Бич (штат Флорида), однако во время генерального прогона поп-дива поняла, что не выдерживает таких нагрузок.

— Я плакала от боли из-за моих травм. Боль была неописуемой в последние несколько дней, — пожаловалась певица.

Она добавила, что последние два дня провела "с врачами, ультразвуком и рентгеном" и ей было рекомендовано прервать турне и немного отдохнуть, чтобы не причинить непоправимый урон своему организму.

Напомним, что впервые из-за травмы колена Мадонна отменила выступление в октябре. А уже спустя два месяца из-за состояния здоровья она была вынуждена отказаться от целых трёх концертов. При этом точный диагноз, который не даёт спокойно жить западной поп-королеве, до сих пор не известен.

Мадонна (настоящее имя — Луиза Вероника Чикконе) — признанная королева поп-музыки. А ещё — писательница, режиссёр, продюсер, модельер и настоящий символ сексуальной революции XX века. История её жизни — воплощение американской мечты. Она доказывает, что при потрясающем трудолюбии можно осуществить стремительный взлёт с низов до самой верхушки. Подробную биографию нашей легендарной современницы читайте на сайте uznayvse.ru

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