Житель Югры пошёл на кражу гирлянды ради друзей и атмосферы праздника — видео

Житель Нягани украл с крыльца подъезда две новогодние гирлянды. Как рассказал сам "похититель праздника", на преступление он пошёл ради новогодней атмосферы.

Кражу зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина сначала пытался сдвинуть с места лавочку, а затем в поле его зрения попали гирлянды. Сорвав их со стены, вся компания покинула место.

— Был задержан 27-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления. Стражам порядка задержанный пояснил, что в момент кражи находился в состоянии алкогольного опьянения и ему очень хотелось создать атмосферу приближающегося праздника для себя и своих друзей, — говорится в сообщении УМВД РФ по ХМАО.

Гирлянды изъяли, а против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.