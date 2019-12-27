Травматолог рассказал, как не покалечиться в гололедицу

Врач-травматолог Сергей Новиков рассказал, как правильно себя вести в гололедицу.

— Не торопитесь. Под снегом лёд плохо виден. Равновесие легче потерять, когда вы двигаетесь быстрым шагом. Если нужно оглядеться или ответить на звонок по телефону, остановитесь, не делайте этого на ходу, — рассказал Новиков в эфире радио "Говорит Москва".

Специалист отметил, что во время движения в гололедицу нельзя держать руки в карманах, а также не рекомендуется носить сумку на плече, чтобы сохранять равновесие.

— Не пытайтесь помочь себе при падении ладонью. По статистике, самый частый перелом — в области лучезапястного сустава. Такие переломы требуют долгого лечения, — добавил он.

Новиков также обратил внимание, что в случае падения и затем ощущения дискомфорта стоит не медлить, а сразу же обратиться в травмпункт.