Победительница "Холостяка" Клюкина удивила подписчиков новым образом

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Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина решила кардинально изменить имидж и перекрасилась в платиновую блондинку. На неожиданные перемены обратило внимание издание "Дни.ру".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/klyukina_d/" target="_blank"><strong>klyukina_d</strong></a></p>

Фотография в новом образе была опубликована в инстаграме модели. На снимке она позирует в серой куртке и ярко-розовой шапке. Показав новую версию себя, она предложила подписчикам поучаствовать в одном из конкурсов.

Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует. Да так сильно, что аж волосы побелели, — пошутила Клюкина.

Поклонники модели пришли к выводу, что новый цвет ей к лицу.

Вау, вау, вау!!! Очень красиво!!!

molodetskaya.95

Как идёт блонд тебе, Даша 😍

a.junona

Просто огнище!

kat.morozzova

Ранее Лайф писал, что победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина стала женой топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Свадьбу молодые сыграли на озере Комо в Италии.

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