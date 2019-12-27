Победительница "Холостяка" Клюкина удивила подписчиков новым образом

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина решила кардинально изменить имидж и перекрасилась в платиновую блондинку. На неожиданные перемены обратило внимание издание "Дни.ру".

Фотография в новом образе была опубликована в инстаграме модели. На снимке она позирует в серой куртке и ярко-розовой шапке. Показав новую версию себя, она предложила подписчикам поучаствовать в одном из конкурсов.

— Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует. Да так сильно, что аж волосы побелели, — пошутила Клюкина.

Поклонники модели пришли к выводу, что новый цвет ей к лицу.

Вау, вау, вау!!! Очень красиво!!! molodetskaya.95

Как идёт блонд тебе, Даша 😍 a.junona

Просто огнище! kat.morozzova

Ранее Лайф писал, что победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина стала женой топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Свадьбу молодые сыграли на озере Комо в Италии.