Победительница "Холостяка" Клюкина удивила подписчиков новым образом

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина решила кардинально изменить имидж и перекрасилась в платиновую блондинку. На неожиданные перемены обратило внимание издание "Дни.ру".
Фотография в новом образе была опубликована в инстаграме модели. На снимке она позирует в серой куртке и ярко-розовой шапке. Показав новую версию себя, она предложила подписчикам поучаствовать в одном из конкурсов.
— Масштаб сегодняшнего конкурса даже меня шокирует. Да так сильно, что аж волосы побелели, — пошутила Клюкина.
Поклонники модели пришли к выводу, что новый цвет ей к лицу.
Вау, вау, вау!!! Очень красиво!!!
molodetskaya.95
Как идёт блонд тебе, Даша 😍
a.junona
Просто огнище!
kat.morozzova
Ранее Лайф писал, что победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина стала женой топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Свадьбу молодые сыграли на озере Комо в Италии.
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