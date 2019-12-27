В Москве сотрудники МЧС спасают по два животных в день

Спасатели, чей профессиональный праздник отмечается 27 декабря, всё чаще приходят на помощь животным. Так, московские сотрудники МЧС спасают по два животных в день, сообщает News.ru.

Чаще всего в беду попадают кошки, которые оказываются запертыми в подвалах, застревают в радиаторах старого образца или не могут спуститься с деревьев. Собаки же чаще проваливаются в выгребные ямы или коллекторы.

Коты также часто застревают в автомобилях. Так, однажды женщина проехала полгорода, пока не услышала писк. Оказалось, её пушистый питомец залез в двигатель машины. Спасателям удалось достать кота почти невредимым: он только сломал коготь.

В МЧС отмечают, что спасение животных не входит в компетенцию спасателей, которые, несмотря на это, выезжают на подобные вызовы, если это не в ущерб людям.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником.