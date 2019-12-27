Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы полного восстановления авиасообщения между странами.
— Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, — отмечается в сообщении Кремля.
Также лидеры обсудили урегулирование кризиса в Ливии и договорились о дальнейшей координации действий для стабилизации обстановки.
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