Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

498

Фото © Рixabay

Лидеры провели разговор, который состоялся по инициативе египетской стороны. Также президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы полного восстановления авиасообщения между странами.

— Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, — отмечается в сообщении Кремля.

Также лидеры обсудили урегулирование кризиса в Ливии и договорились о дальнейшей координации действий для стабилизации обстановки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×