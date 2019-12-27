В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить иностранными именами

7

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Русской православной церкви (РПЦ) объяснили, почему изменили правила выбора имени при крещении.

Сейчас Россия стала державой, которая часто упоминается в иностранных СМИ, все ею интересуются, появилось много православных французов, англичан, итальянцев и так далее. И они не понимают, почему нужно менять имя, — рассказал НСН протоиерей Дмитрий Смирнов.

Напомним, синод РПЦ разрешил крестить детей под любыми именами, в том числе и иностранными, которые есть в месяцесловах поместных православных церквей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×