Семье из Обнинска передали щенка лабрадора от имени Путина

По словам мэра города, "чудеса случаются под Новый год и у Папановых появился ещё один член семьи".

Семья Папановых из Обнинска Калужской области получила в подарок щенка лабрадора от имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С просьбой подарить щенка золотистого лабрадора к Путину обратился глава семьи Андрей Папанов. Он написал письмо российскому лидеру 15 ноября и рассказал, что в его семье четверо детей, а старшая дочь Катя находится на индивидуальном обучении в местном интернате из-за ограниченных возможностей здоровья.

— [Девочка] состоит на учёте в обнинском реабилитационном центре "Доверие". Детям с такими особенностями развития рекомендовано взаимодействие со специально обученными животными, — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин дал положительный ответ на письмо, и уже 26 декабря, под Новый год, от имени президента России министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов и мэр Обнинска Владислав Шапша вручили семье Папановых заветного щенка.

Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин исполнил желание десятилетнего Андрея Кочетова из Ставропольского края, который мечтал побывать в Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи.