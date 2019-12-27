Премьер-министр Украины о переговорах по газу с Россией: Дайте нам ещё день-два

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что переговоры по газу с российской стороной продолжаются, и до их завершения остаётся буквально пара дней.

— Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры ещё продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам ещё день-два, — заявил он во время брифинга.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что Россия и Незалежная договорились об отказе от взаимных претензий по газу.