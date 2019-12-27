"Что за бред?" Тарасов опроверг информацию об огромном количестве штрафов

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что информация о числящихся за ним более 500 штрафах за нарушения правил дорожного движения является ложной, сообщает "Пятый канал".

— Если б у меня столько штрафов было — меня бы не выпускали из страны. А я месяц назад летал с женой отдыхать — не было никаких проблем. Что за бред? И машин нет, на которых я якобы езжу, — сообщил Тарасов в беседе с телеканалом.

Футболист также отметил, что не сам сидит за рулём, а пользуется услугами водителя.

Напомним, ранее появилась информация, что 32-летний футболист является злостным нарушителем правил дорожного движения: за ним числится 533 штрафа на сумму около полумиллиона.