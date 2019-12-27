Матвиенко рассказала, как встретит Новый год: Внучка просит сыграть в шахматы

По словам спикера Совфеда, самый семейный праздник она встретит в кругу близких в Петербурге.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как готовится к Новому году и где встретит главный семейный праздник.

— Это традиционно самый семейный, самый радостный праздник, на который всегда и всюду собирается семья. Это очень важно, и для меня особенно, потому что в силу занятости я не так часто вижусь с родными. И внучка мне всегда говорит: "Бабушка, ну давай почаще, так хочется в шахматы с тобой сыграть!" Тем более что она меня, как правило, обыгрывает, — рассказала председатель Совфеда.

Встречать Новый год Валентина Матвиенко собирается традиционно в Санкт-Петербурге в кругу семьи, причём обязательно с нарядной ёлкой и подарками.

— Это не обязательно громоздкие подарки — какие-то с юмором, шутками. Конечно, везде будет присутствовать серая мышь, которая должна принести всем нам счастье в следующем году, — добавила она. — Знаете, никогда не ругаем уходящий год. Надо всегда благодарить... за всё хорошее, доброе. И, конечно же, с надеждой на лучшее в следующем году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин празднует Новый год.