Тупак жив! В Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на убитого рэпера — видео

В Лас-Вегасе сняли на видео мужчину, похожего на убитого в 1996 году рэпера Тупака Шакура. Соответствующие кадры опубликовал пользователь YouTube.

Странное видео снято в отеле MGM Grand Hotel, в котором рэпер останавливался более 20 лет назад в день своей смерти.

Напомним, Тупака Шакура застрелили в 1996 году во время развернувшейся между хип-хоп-исполнителями восточной и западной частей США "войны побережий". Позднее стали появляться сообщения о том, что рэпер остался жив. В Сети даже появились фотографии "выжившего" Тупака.